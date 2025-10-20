Can Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver'e tutuklama talebi

Can Holding'e yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına 25 şüpheliden 11'i tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

CAN HOLDİNG'E İKİNCİ DALGA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nda büyük üstatlık görevini yürüten Remzi Sanver

KENAN TEKDAĞ VE REMZİ SANVER İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kenan Tekdağ

Savcılık, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemlerine başlanacak.