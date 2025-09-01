Masaj salonu baskınında ortaya çıktı! Çocuk fuhuşa zorlanmış

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

GİZLİ GEÇİT YAPILMIŞ

Polisin geldiğini güvenlik kamerasından fark eden iş yeri sahibi B.F. ve yanında bulunan dört kadın, apartmanın çatı katına gizlendi. Ekipler, seyyar merdivenle ulaşılan gizli geçitten çatıya çıktı. Burada bulunan B.F. gözaltına alınırken, kadınlar kurtarıldı. Adreste bulunan 5 bin 490 lira da fuhuştan elde edildiği gerekçesiyle el konuldu.

SKANDAL! ÇOCUK YAŞTA FUHUŞA SÜRÜKLENMİŞ

Emniyette ifadeleri alınan kadınlardan birinin 17 yaşında olduğu belirlendi.

Şüpheli B.F. ise suçlamaları reddederek, “Burası bir masaj salonu. İşletmede sadece masaj hizmeti veriliyor” dedi.

İşlemlerinin ardından “fuhşa aracılık veya zorlama” ve “fuhuş için yer sağlama” suçlarından adliyeye sevk edilen B.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇOCUĞUN AKIBETİ HAKKINDA BİLGİ YOK

Öte yandan DHA'nın haberinde çocuk olduğu ortaya çıkan kişinin koruma altına alınıp alınmadığı ve son durumu hakkına bilgi verilmedi.