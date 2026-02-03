NASA’nın Curiosity keşif aracı, Mars’ta neredeyse tam karanlıkta çektiği yeni fotoğraflarla Kızıl Gezegen’in gece manzarasını ortaya koydu.

NASA’nın Mars’ta görev yapan "Curiosity" keşif aracı, gece vakti çekilen fotoğraflarda, kaya yüzeyine açılan sondaj deliğini LED ışıklarla aydınlatırken görüntülendi. Robotik kol üzerindeki ışıklar, karanlık ortamda detayların net şekilde görülmesini sağladı.

Fotoğraflarda, “Nevado Sajama” adlı kayanın üzerinde açılan sondaj deliği net şekilde görülüyor. NASA, LED ışıkların gündüz gölgede kalan bölgeleri ve sondaj iç yüzeylerini incelemeyi sağladığını açıkladı.

Fotoğraf, Curiosity’ye bağlı Mars Hand Lens Imager (MAHLI) kamerası ile çekildi. UV ve beyaz LED ışıklara sahip kamera, Mars yüzeyinde düşük ışık koşullarında yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

CURİOSİTY, MARS’TA GEÇMİŞ YAŞAM İZLERİNİ ARAŞTIRIYOR

NASA, Curiosity’nin sondaj çalışmalarının amacının Mars’ta geçmiş yaşam izlerini araştırmak olduğunu açıkladı. Alınan kaya örnekleri, gezegenin jeolojik yapısını, mineral bileşimini ve olası organik maddeleri incelemek için kullanılıyor. Paylaşılan fotoğraf, Mars’taki sondaj çalışmalarının nadir görüntülerinden biri olarak öne çıkıyor.

MARS’TA 4.740. GÜN SONDAJI

Söz konusu sondaj, Curiosity’nin Mars’taki 4.740’ıncı günü sırasında gerçekleştirildi. NASA, görüntülerin kayaç yapısının ve bölgenin jeolojik geçmişinin analizine katkı sağlayacağını belirtti.