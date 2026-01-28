NASA uçağı inişte kabusu yaşadı

Yayınlanma:
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) araştırma uçağı, Teksas'ta iniş sırasında facia ile karşı karşıya kaldı. Korkutucu anları uçak içindeki ekip, herhangi bir yara almadan atlattı.

NASA'ya ait WB-57 tipi yüksek irtifa araştırma uçağı görevini tamamladıktan sonra iniş yaptığı esnada facia ile karşı karşıya kaldı.

NASA UÇAĞI FACİADAN DÖNDÜ

ABD'nin Houston kentindeki Ellington Havalimanı'nda, mekanik bir arıza sebebiyle iniş takımları kapalı kalan uçağın binlerce kilogram ağırlığındaki gövdesi doğrudan pist zeminine temas etti.

nasa.jpg

Gövde ile beton zemin arasındaki şiddetli sürtünme sonucunda uçak altında alevlenmeler ve yoğun kıvılcım çıkışı meydana geldi.

Pilotların soğukkanlı müdahalesi sayesinde uçak pist içinde kalmayı başardı.

nasa1.jpg

EKİP OLAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Ekiplerin kısa süre içinde müdahale ettiği olayda, uçakta bulunan pilotların yara almadığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

