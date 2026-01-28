Mitinge giden Hindistan başbakan yardımcısı uçak kazasında öldü!

Yayınlanma:
Hindistan'ın Maharashtra eyaleti Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar'ın da içinde bulunduğu uçak düştü. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Maharashtra eyaleti Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar'ın içinde bulunduğu uçak düştü. Uçağın düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya diken üstünde! Yüzde 75 ölüm oranlı salgın Hindistan'dan dünyaya yayılır mı?Dünya diken üstünde! Yüzde 75 ölüm oranlı salgın Hindistan'dan dünyaya yayılır mı?

Pawar'ı taşıyan Learjet 45 tipi uçak, Pune bölgesindeki Baramati havaalanına iniş yapmaya çalışırken kontrolden çıkarak yere çarptı. Çarpışmanın ardından alev alan uçakta, 66 yaşındaki Pawar, 2 pilot, 1 koruma görevlisi ve 1 kabin memuru hayatını kaybetti.

hindistanda-ucak-kazasi-eyalet-basbaka-1137993-337855.jpg

MİTİNGE KATILMAK İÇİN SEYEHAT EDİYORMUŞ

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), kazada herhangi bir kurtulan olmadığını doğruladı. Pawar'ın kazadan önce yerel seçim mitinglerine katılmak üzere seyahat ettiği bildirildi.hindistanda-ucak-kazasi-eyalet-basbaka-1138040-337855.jpg

BAŞBAKANDAN TAZİYE MESAJI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazanın ardından yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirerek “Çalışkanlığı ve idari konulardaki hakimiyetiyle tanınan, halka hizmette en ön saflarda yer alan bir isimdi. Zamansız vefatı çok şoke edici ve üzücü. Ailesine ve sayısız sevenlerine başsağlığı diliyorum. Dualarım bu trajik kazada sevdiklerini kaybedenlerle” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

