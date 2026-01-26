Dünya diken üstünde! Yüzde 75 ölüm oranlı salgın Hindistan'dan dünyaya yayılır mı?

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan’da yeniden ortaya çıkan ve kesin tedavisi bulunmayan Nipah virüsü için acil araştırma çağrısında bulundu. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Behiç Oral ise, ölüm oranı yüzde 75 olan ve tüm dünyayı tedirgin eden virüse ilişkin “Nipah virüsü nadir görülmesine rağmen, yakalandığında çok ağır ve hızlı ilerleyen bir klinik tabloya yol açabiliyor" dedi.

Kesin tedavisi bulunmayan Nipah virüsü, Hindistan’da yeniden ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nipah virüsüne ilişkin acil araştırma çağrısında bulunurken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan virüs nedeniyle Batı Bengal'de karantina önlemleri artırıldı.

“KISA SÜREDE KOMA TABLOSUNA İLERLEYEBİLİR”

Güven Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Behiç Oral, Nipah virüsünün seyri ve bulaşma riskleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulunurken Hindistan’daki vakalar sonrası DSÖ’nün uyarılarının önemine dikkat çekti. Oral, “İnsandan insana bulaş potansiyeli ve henüz etkili bir aşı ya da spesifik tedavisinin olmaması; Nipah virüsünü küresel ölçekte riskli hale getiriyor. Hastalık erken dönemde grip benzeri belirtilerle başlayabilmektedir. Ateş, baş ağrısı, halsizlik gibi şikâyetler kısa sürede bilinç bulanıklığı, nöbet ve koma tablosuna ilerleyebilir.” ifadelerini kullandı.

“ÇOK AĞIR VE HIZLI İLERLEYEBİLİYOR”

“Nipah virüsü nadir görülmesine rağmen, yakalandığında çok ağır ve hızlı ilerleyen bir klinik tabloya yol açabiliyor. Özellikle beyin iltihabı gelişen vakalarda ölüm oranları ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Bu nedenle özellikle riskli bölgelerden gelen veya temas öyküsü olan kişilerde belirtiler kesinlikle hafife alınmamalı” diyen Oral, “Yarasa teması olan meyveler, hijyenik olmayan gıdalar ve çiğ tüketilen bazı ürünler bulaş açısından risk oluşturabiliyor. Ayrıca hasta kişilerle yakın temas da insandan insana bulaşta önemli bir faktör” ifadelerine yer verdi.

“KORUNMA EN ETKİLİ YÖNTEM”

Behiç Oral, söz konusu virüse karşı korunmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek “Bugün için elimizde aşı ya da net bir tedavi olmadığı için korunma en etkili yöntem. Şüpheli vakalarda hızlı izolasyon, el hijyeni, gıda güvenliği ve sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman kullanımı büyük önem taşıyor. Toplumda korku yaratacak söylemlerden kaçınılmalıdır. Bu tür haberler paniğe değil, bilinçlenmeye hizmet etmeli. Doğru bilgi, erken tanı ve sağlık otoritelerinin uyarılarını takip etmek en güvenli yaklaşımdır” sözlerini sarf etti.

