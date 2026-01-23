Bocavirüs alarmı! En çok çocukları vuruyor

Bocavirüs alarmı! En çok çocukları vuruyor
Yayınlanma:
Erzincan’da, iki yaşındaki bir çocuğun ölümden dönmesi, Isparta’da ise 7 yaşındaki bir çocuğun bocavirüsten öldüğü iddiası aileleri endişelendirirken uzman isimden kritik bir açıklama geldi. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, kış aylarında riskin daha büyük olduğuna dikkat çekerek “ 2–4 yaş arasındaki çocuklar solunum yolu enfeksiyonları açısından daha riskli grupta bulunuyor” dedi.

Kış aylarının gelişiyle birlikte, hastalıklar artmaya, hastanelerin acil servisleri de dolmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Bocavirüs tehlikesi ise hala sürerken gelen haberler özellikle ebeveynleri endişeye sürükledi.

2 yaşındaki çocuğun kalbini iki kez durdurdu! Bu virüs basit bir grip değil2 yaşındaki çocuğun kalbini iki kez durdurdu! Bu virüs basit bir grip değil

Erzincan’da, G.B ve T.B çiftinin tek çocuğu olan iki yaşındaki A.E.’nin, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede bocavirüse yakalandığı tespit edilmişti. Hastanede 2 kez kalbi duran çocuk, entübe edilmiş ve karaciğer nakli için İstanbul’a nakledilmişti. Tedavi altına alınan çocuğun organ fonksiyonları, uygulanan diyaliz ve destek tedavileri sayesinde sağlığına kavuşmuştu. Daha sonra ise Isparta’da 7 yaşındaki bir çocuğun bocavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

bebek2.jpg

“2 - 4 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR RİSKLİ GRUPTA”

BirGün'den Ada Sude ATAK'ın haberine göre, yüksek ateş, inatçı öksürük, nefes darlığı, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan Bocavirüs, bazı vakalarda zatürreye kadar ilerleyebiliyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bocavirüse ilişkin yaptığı açıklamada, “Bocavirüs yıllardır bildiğimiz bir virüs. Rinovirüsler, influenza, eski koronavirüsler ve son dönemde SARS-CoV-2 gibi birçok etken var. Solunum yolu virüsleri özellikle belli yaş ve risk gruplarında daha ağır seyrediyor. 2–4 yaş arasındaki çocuklar solunum yolu enfeksiyonları açısından daha riskli grupta bulunuyor. Kış aylarında risk büyük” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Türkiye
Samsun'u karıştıran "çocuk saldırgan" dehşetinde yeni perde! Suçu üstlenmeye çalışmış
Samsun'u karıştıran "çocuk saldırgan" dehşetinde yeni perde! Suçu üstlenmeye çalışmış
Minguzzi ölümünün birinci yılında anıldı! Dilek İmamoğlu da katıldı
Minguzzi ölümünün birinci yılında anıldı! Dilek İmamoğlu da katıldı
Gazeteci Furkan Karabay adliyeye sevk edildi
Gazeteci Furkan Karabay adliyeye sevk edildi