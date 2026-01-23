Bocavirüs alarmı! En çok çocukları vuruyor

Kış aylarının gelişiyle birlikte, hastalıklar artmaya, hastanelerin acil servisleri de dolmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Bocavirüs tehlikesi ise hala sürerken gelen haberler özellikle ebeveynleri endişeye sürükledi.

2 yaşındaki çocuğun kalbini iki kez durdurdu! Bu virüs basit bir grip değil

Erzincan’da, G.B ve T.B çiftinin tek çocuğu olan iki yaşındaki A.E.’nin, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede bocavirüse yakalandığı tespit edilmişti. Hastanede 2 kez kalbi duran çocuk, entübe edilmiş ve karaciğer nakli için İstanbul’a nakledilmişti. Tedavi altına alınan çocuğun organ fonksiyonları, uygulanan diyaliz ve destek tedavileri sayesinde sağlığına kavuşmuştu. Daha sonra ise Isparta’da 7 yaşındaki bir çocuğun bocavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

“2 - 4 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR RİSKLİ GRUPTA”

BirGün'den Ada Sude ATAK'ın haberine göre, yüksek ateş, inatçı öksürük, nefes darlığı, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan Bocavirüs, bazı vakalarda zatürreye kadar ilerleyebiliyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bocavirüse ilişkin yaptığı açıklamada, “Bocavirüs yıllardır bildiğimiz bir virüs. Rinovirüsler, influenza, eski koronavirüsler ve son dönemde SARS-CoV-2 gibi birçok etken var. Solunum yolu virüsleri özellikle belli yaş ve risk gruplarında daha ağır seyrediyor. 2–4 yaş arasındaki çocuklar solunum yolu enfeksiyonları açısından daha riskli grupta bulunuyor. Kış aylarında risk büyük” ifadelerine yer verdi.