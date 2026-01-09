2 yaşındaki çocuğun kalbini iki kez durdurdu! Bu virüs basit bir grip değil

Yaz aylarının sonunda artan koronavirüs vakaları, aralık ayı itibarıyla yerini mutasyonlu grip türü olarak adlandırılan ‘H3N2’ye bıraktı. Şu sıralar acil servislerde en çok bu vakalar bildirilirken geçtiğimiz günlerde ise Bocavirüs tehlikesi gündeme geldi.

İKİ KEZ KALBİ DURDU!

Erzincan’da yaşayan G.B ve T.B çiftinin tek çocuğu olan iki yaşındaki A.E., öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Yapılan ilk kontrollerin ardından çocuğa ilaç verilirken A.E.’nin durumu gittikçe ağırlaştı.

Grip benzeri üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan bocavirüse yakalanan A.E., nefes darlığı ve hırıltı şikayetlerinin artması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı. Burada iki kez kalbi duran çocuk entübe edildi. Ambulans uçakla Erzurum’a sevk edilen A.E., daha sonra karaciğer nakli için İstanbul’a nakledildi. Tedavi altına alınan çocuğun organ fonksiyonları, uygulanan diyaliz ve destek tedavileri sayesinde normale döndü.

BOCAVİRÜS NEDİR?

Hürriyet’ten İsmail Sarı’nın haberine göre, Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada bocavirüsün bilim dünyasında ‘Human Bocavirus’ olarak adlandırılan bir virüs olduğunu ifade etti.

Öktem, “İlk kez 2005 yılında, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye başvuran çocukların üst solunum yolu örneklerinde tanımlandı. Ancak bu durum virüsün o tarihte ortaya çıktığı anlamına gelmiyor. Bocavirüs, büyük olasılıkla yıllardır dolaşımda, ancak gelişmiş moleküler testlerin yaygınlaşmasıyla fark edilmeye başladı” ifadelerine yer verdi.

Bugüne kadar dört farklı bocavirüs tipi tanımlandığını aktaran Öktem, “Bunlar; HBoV-1, HBoV-2, HBoV-3 ve HBoV-4. En sık görülen ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkilendirilen tip HBoV-1. Diğer tipler ise daha çok sindirim sistemiyle ilişkili bulunuyor. Ağır solunum yolu enfeksiyonları genellikle HBoV-1 ile bağlantılı” sözlerini sarf etti.

Bocavirüsün 5 yaş altındaki çocuklarda, grip benzeri solunum yolu enfeksiyonlarında saptanabildiğine dikkat çeken Öktem, “‘Nadir’ denmesinin nedeni, virüsün çok ağır seyretmesi ve birden fazla organı etkilemesinin oldukça ender görülmesi. Aslında çoğu çocuk hastalığı hafif belirtilerle atlatabiliyor. Ayrıca virüs yetişkinlerde de görülebiliyor. Benzer bir tablo izleyebiliyor." dedi.

“HAYATİ ORGANLARIN ETKİLENMESİNE YOL AÇABİLİYOR”

Bocavirüsün genellikle solunum yollarını tutan bir virüs olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sedat Öktem, “Çok nadir durumlarda vücutta şiddetli bir iltihabi yanıtı tetikleyebiliyor. Bu durum akciğerlerin yanı sıra kalp ve karaciğer gibi hayati organların da etkilenmesine yol açabiliyor. Aslında bu tür ağır tabloların istisna olduğunu ve genellikle altta yatan başka risk faktörleri bulunan çocuklarda görüldüğünü söyleyebiliriz.” açıklamasında bulundu.

“Yapılan çalışmalarda bocavirüs, çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları sırasında yapılan testlerde yaklaşık yüzde 2 ila 10 oranında saptanabiliyor. Yetişkinler için ise net bir oran vermek zor” ifadelerini kullanan Öktem, “Türkiye’de de benzer oranlar bildiriliyor. Pek bir değişiklik yok. Ancak Erzincan’daki vaka gibi çoklu organ yetmezliğiyle seyreden ağır tablolar çok fazla yaşanmıyor” sözlerini sarf etti.

“BAZI ÇOCUKLARDA TABLO AĞIRLAŞABİLİYOR”

Sedat Öktem, sözlerinin devamında “Ateş, burun akıntısı, öksürük, hırıltı, nefes darlığı ve halsizlik en sık görülen şikâyetler arasında. Bu nedenle çoğu zaman ‘basit bir grip’ gibi değerlendirilip ayakta atlatılabiliyor. Ancak bazı çocuklarda tablo ağırlaşabiliyor ve alt solunum yolları tutulabiliyor” ifadelerini kullandı.



Bocavirüsün genel olarak doğrudan ölümcül bir virüs olarak kabul edilmediğini belirten Sedat Öktem, “Çoğu çocukta hafif veya orta şiddette seyrediyor. Ancak çok küçük çocuklarda, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda veya başka enfeksiyonlarla birlikte görüldüğünde hayatı tehdit eden tablolara yol açabileceği biliniyor” dedi.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bocavirüse özgü bir ilaç ya da aşının bulunmadığını ifade eden Öktem, “Tedavi, hastanın durumuna göre destekleyici şekilde uygulanıyor. Ateş düşürücüler, sıvı tedavisi, oksijen desteği ve gerekirse yoğun bakım tedavileri uygulanabiliyor. Ben ve diğer meslektaşlarım da her yıl bu mevsimde ağır bocavirüs enfeksiyonu ile karşılaşıyoruz.” sözlerini sarf etti.

Öktem, “Yoğun bakımda, solunum ve destek tedavileri ile bu ciddi durumları atlatıyoruz. Ancak bu tedavilerin ve desteklerin erken başlanması hayati riski azaltabilir.” ifadelerine yer verirken “Bu nedenle, özellikle küçük çocuklarda nefes darlığı, hırıltının artması, beslenme güçlüğü ve halsizlik gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.” dedi.