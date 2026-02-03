Rusya’ya aba altından sopa gösterdi: Ukrayna’ya asker konuşlandırılacak

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Parlamentosu'na (Verkhovna Rada) hitap etti. Yaptığı konuşmada, 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bitirilmesi ve sonrasında sağlanacak barışın kalıcılığı konusunda açıklamalarda bulundu.

Rutte, yaptığı konuşmada “Bunun için güçlü silahlı kuvvetlerin yanı sıra Ukrayna'nın sağlam güvenlik garantilerine ihtiyacı var. ABD, Avrupa ve Kanada, Ukrayna'nın Rusya ile barış yapabilmesi için gereken güvenceyi sağlamaya hazır olduklarını teyit etti. 'Gönüllüler Koalisyonu' (Coalition of the Willing) üyeleri, geçen ay Paris'te benim ve Başkan Zelenskiy'nin de katıldığı toplantıda bu garantiler konusunda cesaret verici bir ilerleme kaydetti” sözlerini sarf etti.

UKRAYNA’YA ASKER KONUŞLANDIRILACAK!

Barış anlaşmasının ardından sahadaki asker varlığına ilişkin de konuşan Rutte, “Bazı Avrupalı müttefikler, bir anlaşmaya varıldıktan sonra Ukrayna'ya asker konuşlandıracaklarını duyurdu. Karada askerler, havada jetler ve Karadeniz'de gemiler olacak. ABD arka planda güvence mekanizması olacak, diğerleri ise farklı yollarla destek sözü verdi” ifadelerine yer verdi.

Rutte, sürecin zorluğuna işaret ederek “Bu çok kritik, çünkü bu korkunç savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varmanın 'zor seçimler' gerektireceğini biliyoruz. Ukrayna'nın, verdiği kayıpların ve yaptığı fedakarlıkların tekrar risk altına girmeyeceğini mutlak bir kesinlikle bilmesi gerekiyor. Başka bir Budapeşte Memorandumu veya Minsk Anlaşması istememekte haklısınız" sözlerini sarf etti.

"RUSYA'NIN AĞIR BİR BEDEL ÖDEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi’ (PURL) aracılığıyla milyarlarca dolarlık kritik askeri donanımın akışının devam ettiğini ifade eden Rutte, sözlerinin devamında “PURL sistemini başlattığımızdan bu yana, Ukrayna'nın Patriot bataryaları için füzelerinin yaklaşık yüzde 75'ini ve diğer hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin yüzde 90'ını bu sistemle sağladık” dedi.

Doğrudan görüşmelerin devam ettiğini ve bunun önemli bir ilerleme olduğunu ifade eden Rutte, “Rusya'nın bugüne kadar 1 milyondan fazla kayıp vererek bu savaş için ağır bir bedel ödediğini biliyoruz. Putin kendi halkını feda etmeye istekli olsa da kazanmıyor” ifadelerini kullandı.