Rusya'dan korkutan 'nükleer' uyarı! 'Tarihte ilk kez' dediler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki nükleer silahları sınırlayan New START (Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) süresinin dolmak üzere olduğunu belirterek çarpıcı bir uyarıda bulundu. Peskov, anlaşmanın sona ermesinin küresel güvenliği eşi benzeri görülmemiş bir riske sokacağını vurguladı.

"ZAMAN DARALIYOR, TEMEL BELGE KALMAYACAK"

5 Şubat’ta süresi dolacak olan anlaşma, dünyanın en büyük iki nükleer gücü olan ABD ve Rusya’nın nükleer savaş başlığı ve füze kapasitelerini denetliyordu. Peskov, sürecin ciddiyetini şu sözlerle ifade etti:

“Zaman daralıyor. Birkaç gün içinde dünya muhtemelen eskisinden daha tehlikeli bir konumda olacak. Tarihte ilk kez, dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip iki ülkesi olan ABD ve Rusya, kapasitelerini sınırlayan ve denetimi sağlayan temel bir belge olmaksızın kalacak. Bunun son derece endişe verici olduğuna inanıyoruz”

TEKLİFE YANIT BEKLENİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin karşılık vermesi şartıyla nükleer sınırlara bir yıl daha uymaya hazır olduklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump bu teklife sıcak baksa da Peskov, Washington yönetiminden henüz resmi bir yanıt gelmediğini belirtti.

Washington ve Tahran İstanbul’da görüşecek: Trump’tan İran’la müzakere açıklaması

NEW START NEDEN KRİTİK?

New START anlaşmasının neden kritik olduğu üç temel noktada öne çıkıyor. Anlaşma, kıtalararası balistik füzeler ve nükleer savaş başlıklarının sayısını belirli bir sınırda tutarak kapasite artırımını engelliyor. Aynı zamanda sunduğu denetim mekanizması sayesinde, dünyanın en büyük iki nükleer gücü olan ABD ve Rusya'nın birbirlerinin cephaneliklerini karşılıklı olarak kontrol etmesine imkan tanıyor. Son olarak, nükleer bir silahlanma yarışının önüne geçen son büyük silahsızlanma anlaşması olarak kabul edildiği için küresel güvenlik açısından hayati bir önem taşıyor.