Washington ve Tahran İstanbul’da görüşecek: Trump’tan İran’la müzakere açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir etkinlikte İran krizi ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yönelik hem diplomatik hem de askeri hazırlık sinyali verirken, Ukrayna'daki barış görüşmelerinden umutlu olduğunu ifade etti.

‘BUNU SİZE SÖYLEMEM APTALCA OLURDU’

Trump, İran'a doğru hareket eden "çok büyük" gemilerinin olduğunu belirtti, ancak aynı zamanda bu ülkeyle görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. Trump, "İran’la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda İran’la görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak" dedi. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde ne olacağı sorusuna ise, "Bunu size söylemem aptalca olurdu" şeklinde yanıt verdi.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Diğer taraftan Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ilişkin iyimser bir tablo çizdi. "Bence Ukrayna ve Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Bunu ilk kez söylüyorum, bence şu anda iyi gidiyoruz, belki yakında iyi haberler alırız" ifadelerini kullandı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aşırı soğuklar nedeniyle Ukrayna'ya bir hafta saldırmamasını rica ettiğini ve bunun kabul edildiğini de tekrarladı.