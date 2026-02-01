Epstein dosyaları açıldı Trump'ın görüntüleri ortaya saçıldı! Jüri koltuğunda

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein davasına ilişkin milyonlarca sayfalık dosyayı kısmen kamuya açtı. Bakanlığın bu adımı dış basında yeni tartışmaları beraberinde getirirken, açıklanan belgeler ve arşiv görüntüleri, geçmişte Epstein ile temas kurmuş "yüksek profilli" isimleri yeniden mercek altına aldı.

TRUMP JÜRİ KOLTUĞUNDA

Ortaya çıkan belgeler kapsamında en çok dikkat çeken detay, eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili görüntüler oldu. 1991 yılında düzenlenen bir modellik yarışmasına ait kayıtlarda, Donald Trump’ın jüri koltuğunda yer aldığı görüldü

"BAĞLAMINDAN KOPARILIYOR" SAVUNMASI

Dış basın kaynakları, ortaya çıkan bu görüntülerin Trump ve Epstein’ın 1990’lı yılların başında aynı sosyetik çevrelerde bulunduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı Trump'ın adının geçtiği yeni Epstein belgelerini paylaştı: Belgelerin ardındaki 'İsrail' iddiası!

Trump cephesi ise görüntülere ilişkin savunma yaptı. Trump kanadı, videoların "bağlamından koparıldığını" öne sürdü.

DOSYALARDA SANSÜR ELEŞTİRİSİ

Tartışmalar sadece görüntülerle sınırlı kalmadı. Süreci takip eden bazı gazeteciler ve siyasetçiler, Adalet Bakanlığı'nın tutumunu eleştirdi. Dosyaların büyük bölümünün hâlâ sansürlü şekilde tutulduğuna dikkat çeken isimler, Bakanlığa "daha fazla şeffaflık" çağrısında bulundu.