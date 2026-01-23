Rusya ateşkes şartını açıkladı: Ukrayna o bölgeyi terk etmeli

Yayınlanma:
Kremlin Sözcüsü Dmirti Peskov, ateşkes için Ukrayna ordusunun Donbas'tan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında gerçekleştirilecek olan üçlü zirve ile ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ülkesinin ateşkes şartlarını açıkladı.

"Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir" diyen Peskov, "bu Rusya’nın önemli bir şartıdır" şeklinde konuştu.

Başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın ABD’de yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki varlığının dondurulduğuna dikkat çekerek, söz konusu varlığın Filistin’in yanı sıra Donbas gibi bölgeler için de kullanılabileceğini söyledi.

"HEYETTE ASKERİ PERSONEL YER ALACAK"

ABD ve Ukrayna heyetleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bugün ve yarın yapacakları görüşmelere katılacak Rus heyetine ilişkin konuşan Peskov, "Bunlar askerler, savunma bakanlığı temsilcileri. Şimdilik isimlerini açıklamayacağız. Hepsi askerler. Bu, güvenlik konularında çalışan bir çalışma grubu, ilk görüşmeler olacak” diye konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşında kritik görüşme tarihi belli olduUkrayna-Rusya savaşında kritik görüşme tarihi belli oldu

peskov.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov

ATEŞKES ŞARTINI AÇIKLADI

Müzakerelerde ele alınacak önemli başlıklar olduğuna işaret eden Peskov, “Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir, bu Rusya’nın önemli bir şartıdır” dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Abu Dabi de görüşmeler yapacağını kaydetti.

Kaynak:AA

Dünya
