Ukrayna-Rusya savaşında kritik görüşme tarihi belli oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukraynalı heyetin Abu Dabi'de Rus ve ABD'li heyet ile cuma günü (22 Ocak 2026) bir araya geleceğini söyledi.

UKRAYNA-ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİ CUMA GÜNÜ

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Zelenski, "Heyetimiz ABD ve Rus heyet ile yarın ve sonraki gün Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya gelecek" dedi.

Görüşmeden ateşkes çıkma ihtimaline ilişkin ise Ukrayna Lideri, "Teknik düzeyde bu üçlü toplantının başlayacak olmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

HEYET ÜYELERİ BELLİ OLDU

Axios Muhabiri Barak David, BAE'de gerçekleşecek görüşmeye katılacak isimleri şöyle açıkladı:

ABD: ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

Ukrayna: Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, Savunma Bakanı Rustem Umarov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Serhiy Kyslytsya

Rusya: Rusya Lideri Vladimit Putin'in Temsilcisi Kirill Dmitriev ve İstihbarat Dairesi Başkanı

"MÜZAKERELER TEK BİR KONUYA KALDI"

Witkoff, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında "büyük ilerleme" sağlandığını söyleyerek, müzakerelerin "tek bir konuya" indirildiği değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN İKİ LİDERLE DE GÖRÜŞÜYORUM

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta Davos'ta yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için hem Putin hem de Zelenski ile irtibat halinde olduğunu söylemişti.