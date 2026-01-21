Zelenski: Başkentin yüzde 60'ında elektrik yok!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun hava saldırıları nedeniyle başkent Kiev’in yaklaşık yüzde 60'ında elektrik olmadığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın son dönemde yoğunlaştırdığı hava saldırılarının ülke genelinde ciddi enerji kesintilerine yol açtığını açıkladı.

Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, içme suyu, elektrik ve ısınma alanlarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla hükümet yetkilileriyle değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti. En zor durumun Kiev başta olmak üzere Harkiv, Sumi, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yaşandığını aktaran Zelenski, altyapı üzerindeki baskının arttığını vurguladı.

Zelenski: ABD'nin, savaşı yarın bitirmek istiyor biz ise bugün!Zelenski: ABD'nin, savaşı yarın bitirmek istiyor biz ise bugün!

"BAŞKENTİN NEREDEYSE YÜZDE 60'I ELEKTRİKSİZ"

Başkentteki çalışmaların daha hızlı ve etkili yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Zelenski, “Bu sabah itibarıyla Kiev'de yaklaşık 4 bin evde hala ısıtma yok. Başkentin neredeyse yüzde 60'ı elektriksiz. Siviller için kurulan ısıtma noktaları ve sıcak yemeklerin hazırlandığı alanlar hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi aldım, sorunları çözmek için müttefik ülkelerle de görüşmeler sürüyor.

Kentin yetkililerinden gelen raporlara göre, ilgili ekipler yeterli ama zamana ihtiyaç var. Bu değerlendirmeye katılmıyorum, ek önlemlere ve ek kaynaklara ihtiyaç var. Öncelikler; hava savunması için füze, enerji sektörü için ekipman ve gerekli tüm çalışmaların mümkün olan en hızlı şekilde tamamlanması” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dünya
