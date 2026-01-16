Zelenski: ABD'nin, savaşı yarın bitirmek istiyor biz ise bugün!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ve Ukrayna’nın savaşın bir an önce sona ermesini istediğini, buna karşın Rusya’nın süreci uzatmaya çalıştığını ifade etti.

Zelenski, temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Petr Pavel ile Kiev’deki çalışma ofisinde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD tarafıyla barış planı ve Ukrayna’nın güvenlik garantileri üzerinde yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Zelenski, Ukrayna müzakere heyetinin önümüzdeki günlerde ABD’de görüşmeler yapacağını söyledi. Zelenski, “Ukrayna heyeti şu anda ABD’ye doğru yolda” dedi.

Rusya’nın savaşı uzatmaya çalıştığını savunan Zelenski, “ABD’nin savaşı yarın bitirmek istediği açık. Biz ise bugün bitirmek istiyoruz. Her iki taraf da bu konuyla yakından ilgileniyor. Rusya’nın barış anlaşmasını imzalamayı ve savaşı sona erdirmeyi geciktirdiğini anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"BEN DEVLETİMİZİN ÇIKARLARINI SAVUNUYORUM"

Zelenski, devletin çıkarlarını koruyarak barış müzakerelerini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuda (müzakere) Rusya'dan daha hızlı olduğumuza inanıyorum. ABD tarafıyla çok iyi çalıştığımıza inanıyorum. Sadece bazı konularda aynı tarafta değiliz. Her şey açık, ben devletimizin çıkarlarını savunuyorum. Rusya, esir takası sürecini de engellemeye çalışıyor. Neden takas yapmıyorlar? ABD'nin bu soruya bir cevabı var mı? Hayır. Çünkü bazı rahatsız edici sorular var ve bunlar kesinlikle meşru sorular. Rusya, insani yardım dahil tüm süreçleri geciktiriyor."

Zelenski, savaşın sona ermesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini ifade ederek, "Rusya'ya yeterince baskı uygulamamız gerekiyor ve tüm bunlar sona erecek. Buna çok yaklaştığımıza inanıyorum" dedi.