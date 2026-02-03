Suriye'de tünelde arama sırasında patlama: 3 asker öldü 7 yaralı

Suriye'nin Halep iline bağlı Sırrin beldesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında ağır bir kayıp yaşandı. SDG tarafından tünellere tuzaklanan bir bombanın infilak etmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti, 7 asker ise yaralandı.

TUZAKLI TÜNELLERDE PATLAMA

Olay, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Sırrin'de meydana geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyon ekipleri tünelleri incelerken SDG tarafından önceden yerleştirilen bir el yapımı patlayıcının (EYP) büyük bir şiddetle infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 3 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, yaralanan 7 asker bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Suriye ordusu, bölgede arama-tarama ve mayın imha faaliyetlerine devam ediyor. Yetkililer, benzer tuzaklara karşı personelin teyakkuzda olduğunu bildirdi.