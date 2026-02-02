Pervin Buldan: Suriye’de Kürtlere yönelik büyük bir komplo vardı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Suriye’de yaşanan gelişmelere ve HTŞ ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MA'da yer alan habere göre Buldan, Suriye’de 6 Ocak’tan bu yana HTŞ yönetiminin Kürt mahallelerine ve SDG’ye yönelik saldırılarına dikkat çekerek, yaşanan sürecin Kürt halkına karşı “büyük bir komplo” olduğunu söyledi.

SDG ile HTŞ arasında varılan mutabakat ve ateşkesin önemine işaret eden Buldan, “Bir müzakere ve diyalog çerçevesiyle bu anlaşmanın olduğunu ifade etmekten fayda var. Ama tabii ki Kürt halkının büyük bir sahiplenmesi, direnişi; günlerdir alanlarda, yerellerde, sahada olması, bu sürecin bu aşamaya gelmesine büyük bir katkı sağlamıştır” dedi.

Suriye'de Şam yönetimi ve SDG arasında entegrasyon süreci başlıyor

“ÖCALAN’IN BÜYÜK BİR ROLÜ OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTİYORUM”

Anlaşmaya ilişkin yapılan “yeterli” ya da “yetersiz” tartışmalarına da değinen Buldan, şunları söyledi:

“Çünkü Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşananlar bize şunu gösterdi; büyük bir komplo vardı. Bu komplo, Kürt halkının katledilmesine sebep olacak bir komploydu. Dolayısıyla böyle bir anlaşma olmasını elbette ki önemsiyoruz. Ama Sayın Öcalan’ın çok büyük bir rolü olduğunu da önemle belirtmek istiyorum.”

Buldan, Suriye’de yaşanan gelişmelerin Abdullah Öcalan’da “büyük bir kaygıya ve aynı zamanda büyük bir öfkeye” yol açtığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“17 Ocak’ta yaptığımız son görüşmede iki mahallede çatışmalar devam ediyordu. Bu çatışmalar, Sayın Öcalan’da büyük bir kaygıya ve aynı zamanda büyük bir öfkeye sebep olmuştu. Dolayısıyla müzakere ve diyaloğun yolunu açan önemli tespitler yaptı. Yine bizim aracılığımızla mesajlarını ilgili yerlere ilettikten sonra böyle bir aşamaya gelindiğini söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle Sayın Öcalan’ın bu konudaki misyonu, rolü ve yaptığı çağrılar; Kürt halkının bir kez daha katliamdan geçirilmemesi perspektifinden yola çıkarak, anlaşmanın bu aşamaya gelmesinde belirleyici olmuştur.”

“KÜRTLER YENİ BİR KOMPLONUN EŞİĞİNDELER”

Öcalan’ın Kürtlerin yeni bir komplo ile karşı karşıya olduğu yönündeki değerlendirmelerini de aktaran Buldan, şöyle konuştu:

“Sayın Öcalan ‘Aslında yeni bir 15 Şubat Komplosu olduğunu söylemekten bir sakınca görmüyorum’ dedi. Kürtler bir kez daha katliamdan geçirilmek üzere yeni bir komplonun eşiğindeler. O yüzden onların güvenliği, onların geleceği, yaşamları ve şu anda bulundukları her parçada elde ettikleri kazanımların korunmasına dair önemli tespitleri oldu. Halkımızın bu katliamdan, uçurumun kenarına gelmiş olan bir süreçte yeniden masa başına dönülmesinin; müzakere edilmesinin ve diyaloğa açık bir zeminin ortaya çıkmasının ne kadar önemli olduğunu da son görüşmemizde ifade etti. Bunun için büyük bir çaba sarf etti ve bu çabasının sonuçları doğrultusunda bugün Şam Hükümeti ile SDG arasında yapılan anlaşma ya da uzlaşı, bu çağrı ile birlikte hayata geçti.”

"KÜRT HALKININ MÜCADELESİ DEVAM EDECEK”

Buldan, mücadelenin sona ermediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: