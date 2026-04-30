Marmaray'da yeni dönem! Tarih verildi

İstanbul ulaşımının önemli araçlarından biri olan Marmaray'da, yeni dönem başlıyor. Alınan kararla birlikte Marmaray'da 3 Mayıs'tan itibaren artık haftanın 7 günü ek sefer uygulanacak.

İstanbul'un toplu ulaşım araçlarından Marmaray'da gece yolculuğu dönemi başlıyor. Daha önce yalnızca hafta sonları uygulanan ek seferler, Yüksek Hızlı Tren yolcularının talepleri ve artan yoğunluk üzerine haftanın her gününe yayıldı.

Düzenlemenin, 3 Mayıs 2026'dan itibaren hayata geçeceği açıklandı.

ARTIK HAFTANIN HER GÜNÜ EK SEFER UYGULANACAK

Megakentin en kritik ulaşım ağlarından biri olan Marmaray, "yolcu yoğunluğunu yönetmek ve entegrasyonu güçlendirmek" amacıyla sefer saatlerinde değişikliğe gitti.

Marmaray'ın resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, daha önce yalnızca cuma ve cumartesi geceleri uygulanan ek seferler, artık haftanın tüm günlerini kapsayacak şekilde güncellendi.

Yapılan düzenlemenin en önemli hedeflerinden biri, Ankara-İstanbul hattında seyahat eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) yolcularının yaşadığı ulaşım sıkıntılarını ortadan kaldırmak olarak açıklandı.

Ankara’dan saat 19.50’de kalkış yapan ve gece 23.58’de Söğütlüçeşme istasyonuna ulaşan yolcular, bu ek seferler sayesinde bekleme yapmadan Marmaray hattına aktarma yapabilecek.

Yeni düzenlemeyle şehirler arası ulaşım ile kent içi raylı sistem arasındaki entegrasyon, en üst seviyeye çıkarılmış olacak.

3 MAYIS'TA HAYATA GEÇECEK

Yeni uygulamanın, 3 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla kalıcı olarak uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.

Belirlenen yeni takvime göre ek seferlerin hareket saatleri şöyle olacak:

  • Gebze - Halkalı yönü: Saat 23.20’de hareket edecek.
  • Halkalı - Gebze yönü: Saat 23.28’de hareket edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

