Marmaray'da bir intihar olayı daha!

İstanbul Marmaray’da bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Yaşanan üzücü olay nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

Marmaray'da bir yolcu raylara atladı!

Marmaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Süreyya Plajı istasyonunda meydana gelen olay nedeniyle Erenköy ile Maltepe istasyonları arasının tek hat işletmeciliği ile çalıştığı bildirildi.

“TREN SEFERLERİNDE GECİKMELER YAŞANMAKTADIR”

Marmaray’dan yapılan açıklamada “Sayın Yolcularımız, Süreyyaplajı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Erenköy-Maltepe istasyonları arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup, #Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur” sözleri sarf edildi.

2 GÜN ÖNCE DE ACI BİR OLAY MEYDANA GELMİŞTİ!

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Marmaray istasyonunda, 2 gün önce de bir intihar olayı meydana gelmişti. Marmaray tarafından yapılan açıklamada, "Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Üsküdar arası tek hat işletmeciliği yapılacak olup Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.