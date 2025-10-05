Marmaraereğlisi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem!
Yayınlanma:
Geçtiğimiz hafta 5 büyüklüğündeki deprem ile Marmara Bölgesi sallanmıştı. Yine aynı bölgede Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 2 Ekim'de Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremi AFAD 5 Kandilli de 5.3 büyüklüğünde ölçtü. Depremi tüm Marmara Bölgesi hissetti. Özellikle İstanbul'daki bazı ilçeler epey sallandı.
Panik yaratan depremin ardından bugün de aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem şiddetli salladı: Okullar tahliye edildi
AFAD, en yakın Marmaraereğlisi'ne olan depremin 10.61 derinliğinde gerçekleştiğini ve 3.5 büyüklüğünde olduğunu kaydetti.
AFAD X hesabından şu bilgileri paylaştı:
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi
Tarih:2025-10-05
Saat:13:43:49 TSİ
Enlem:40.78944 N
Boylam:27.93778 E
Derinlik:10.61 km