Markette dehşet anları! Eski eşine bıçakla saldırdı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, eski eşi Mihraç E.’nin çalıştığı markete gelen şüpheli bir süre sonra Mihraç E. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüpheli, üzerindeki bıçakla Mihraç E.’ye saldırdı ve kadını göğsünden bıçakladı. Daha sonra ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı kadın, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU!

Olayın ardından Osmangazi ilçesindeki Emek Metro istasyonuna gelen şüpheli ise burada polisi arayarak eski eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi.

Saldırgan, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.