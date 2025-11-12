Market çalışanını feci şekilde darbetti! O anlar kamerada

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde K.M.B., oğlunu darbettiğini iddia ettiği market çalışanına yumruk ve tekmeyle saldırdı.

8 Kasım saat 20.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bulunan bir zincir markette yaşanan olayda, K.M.B., oğlu E.O.B.’yi darbettiğini öne sürerek, market çalışanı B.Ç.’ye saldırdı.

B.Ç. aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılırken .M.B. ile arkadaşları O.Ç. ve H.Ç. tarafından tekmelenip, marketin dışına çıkartıldı.

BİR BAŞKA MARKET ÇALIŞANI SATIRLA DAHİL OLDU

Olayın farkına varan başka bir market çalışanı M.P. arkadaşının yardımına koşmak için duruma dahil oldu. M.P. elinde satırla gelip kavgaya müdahale etmeye çalışırken O.Ç., M.P.’nin elinden satırı aldı, sonrasına K.M.B., O.Ç., H.Ç. ve M.P. arasında arbede yaşandı.

Diğer vatandaşların dahil olmasıyla taraflar arasındaki arbede sonlandırıldı.

Bayrampaşa’da market çalışanına şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

Bodrum'daki zincir markette kadın çalışanı darbeden müdür terfi etti iddiası

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, K.M.B., O.Ç. ve H.Ç.’yi gözaltına aldı.

"OĞLUMU NEDEN DÖVDÜĞÜNÜ SORDUM"

K.M.B.’nin emniyetteki ifadesinde, “Oğlum markete gitti. Market çalışanı B.Ç., oğlumun beline vurup, ‘Babanı çağır babanı da dövdürürüm’ demiş. Oğlum bunu bana söyleyince ben de markete gittim. Oğluma kimin onu dövdüğünü sorunca B.Ç.’yi gösterdi. B.Ç.’ye neden çocuğumu dövdüğünü sordum. O da ‘Ben vurmadım’ dedi fakat sinirliydim, yüzüne doğru yumruk attım. Kafasına birkaç kez vurdum. Beni gören arkadaşlarım O.Ç. ve H.Ç., yanıma geldi. Yere düşürüp 1-2 kere tekme attığım B.Ç.’yi dışarıya çıkardım. M.P. elinde satır ile ‘Öldürürüm sizi’ diyerek markete geldi. Satırı görünce market karşısında bulunan işletmeden bıçak alarak geri geldim. O.Ç.’nin M.P.’nin elindeki satırı aldığını görünce, bıçağı bıraktım. M.P.’ye birkaç kez vurdum, şikayetçiyim” dedi.

O.Ç. ve H.Ç ise emniyetteki ifadelerinde, kavgayı ayırmak için araya girdiklerini B.Ç. ve M.P.’yi darbetmediklerini öne sürerek suçlamaları reddetti.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, market çalışanı B.Ç.’nin elini boynuna attığı E.O.B. ile bir süre konuştuğu, daha sonra oğluyla markete giren K.M.B.’nin B.Ç.’yi yumrukladığı, yere yığılan B.Ç.’nin K.M.B., O.Ç ve H.Ç. tarafından tekmelenip marketin dışına çıkardığı, diğer market çalışanı M.P.’nin satırla olay dahil olduğu görülüyor. Görüntünün devamında ise O.Ç.'nin, M.P.’nin elindeki satırı aldığı, H.Ç.’nin M.P.’ye yumruk attığı, yere yığılan M.P. ile K.M.B., O.Ç. ve H.Ç. arasında yaşanan arbede yer alıyor.