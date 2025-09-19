Mardin'de zincirleme kaza: 5'i çocuk 9 yaralı

Yayınlanma:
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5’i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli ile Büyük Ayrık mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 61 KJ 118 plakalı minibüs, 47 KK 171 plakalı hafif ticari araç ile 01 DDF 75 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Şeyhmus E. (61), Şükran E. (56), Fatma K. (55), Dilan K. (23), Janda T. (14), Amina K. (13), Zeynep K. (12) Becan T. (10) ve Ferat E. (4) yaralandı.

Diyarbakır'da korkunç kaza: 1'i ağır 8 öğrenci yaralıDiyarbakır'da korkunç kaza: 1'i ağır 8 öğrenci yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

