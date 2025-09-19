Diyarbakır'da korkunç kaza: 1'i ağır 8 öğrenci yaralı

Diyarbakır'da korkunç kaza: 1'i ağır 8 öğrenci yaralı
Diyarbakır'da bir otomobil ve servis aracı çarpıştı. Kazada 1'i ağır 8 öğrenci yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesi kırsal Büyükkadı Mahallesi Karaçalı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil ile Ramazan T. idaresindeki 21 SC 165 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, şarampole devrildi. Kazada minibüsteki sürücü ile 8 lise öğrencisi yaralandı.

BİR ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan İ.A. (16) isimli kız öğrencinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

