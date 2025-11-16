Mardin'de pikap şarampole devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir pikap aracı şarampole devrildi. Nusaybin-Midyat kara yolu üzerinde bulunan Karasu mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 LY 176 plakalı pikap, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Pikap uçuruma devrildi! 3 ölü 1 çocuk yaralı

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 9 yaşındaki C.B. ve 10 yaşındaki D.B. isimli iki çocuk ile 35 yaşındaki S.B., 38 yaşındaki F.B., 45 yaşındaki C.A. ve 58 yaşındaki M.S.B. bulunuyor.

Pikap işçi konteynerine girdi: 1 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların tamamı, sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.