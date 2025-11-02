Mardin’de otomobil takla attı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Mardin’de otomobil takla attı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Mardin Kızıltepe’de otomobilin takla atmasının ardından 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı. Kırsal bir mahallede gerçekleşen kazada yaralılar hastaneye nakledildi.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin takla atması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kullandığı 21 ABL 699 plakalı araç, kırsal Eymirli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 yaralıEhliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 yaralı

EKİPLER OLAY YERİNE YÖNLENDİRİLDİ

İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Hatay'da acı olay! Lastiği patlayan otomobil takla atarak tarlaya girdi: 1 ölü 2 yaralıHatay'da acı olay! Lastiği patlayan otomobil takla atarak tarlaya girdi: 1 ölü 2 yaralı

ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Edirne'de motosikletler çarpıştı: 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Edirne'de motosikletler çarpıştı: 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Sakarya'da otomobiller çarpıştı: Sürücünün durumu ağır
Sakarya'da otomobiller çarpıştı: Sürücünün durumu ağır