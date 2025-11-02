Mardin’de otomobil takla attı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma:
Mardin Kızıltepe’de otomobilin takla atmasının ardından 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı. Kırsal bir mahallede gerçekleşen kazada yaralılar hastaneye nakledildi.
KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin takla atması neticesinde 3 kişi yaralandı.
Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kullandığı 21 ABL 699 plakalı araç, kırsal Eymirli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti 4 yaralı
EKİPLER OLAY YERİNE YÖNLENDİRİLDİ
İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Hatay'da acı olay! Lastiği patlayan otomobil takla atarak tarlaya girdi: 1 ölü 2 yaralı
ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.