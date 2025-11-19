Mardin'de kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu H.A., B.A. ve S.A. olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılardan B.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.