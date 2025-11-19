Mardin'de kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Mardin'de kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı
Yayınlanma:
Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu H.A., B.A. ve S.A. olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılardan B.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Olay, Ortaköy Mahallesi'nde yaşandı. Plakası 06 CVG 874 olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak dere yatağına düştü.

mardin.jpg

Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan H.A. (27), B.A. (51) ve S.A. (25) yaralandı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralılardan B.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

