Mardin'de kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.
Olay, Ortaköy Mahallesi'nde yaşandı. Plakası 06 CVG 874 olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak dere yatağına düştü.
Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan H.A. (27), B.A. (51) ve S.A. (25) yaralandı.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralılardan B.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)