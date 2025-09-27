Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı kavga, can kaybı ve yaralanmalara yol açtı. Kotek Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda Veysi D. (35) yaşamını yitirdi. İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kavgaya karışan tarafların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.