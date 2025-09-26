10 gün önce cezaevinden tahliye edildi: Bir daha haber alınamadı

Mardin’de hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanıp 8 gün sonra tahliye edilen 27 yaşındaki Nurullah Gültekin’den 11 gündür haber alınamıyor. Ailesi, “Artık hayatından endişe ediyoruz” diyerek yardım istedi.

Mardin’de 16 Eylül’de cezaevinden tahliye edilen Nurullah Gültekin’den (27) günlerdir haber alınamıyor. Ailesi, genç adamın bulunması için savcılık ve emniyete başvurdu.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Nurullah Gültekin, iddiaya göre evli bir kadına “senden hoşlanıyorum” içerikli mesaj gönderdi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 8 Eylül’de gözaltına alınan Gültekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak avukatının itirazı üzerine 16 Eylül’de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tahliye haberini alan ailesi, Gültekin’in eve dönmesini bekledi ancak 11 gündür kendisinden haber alınamadı. Baba Davut Gültekin, oğlunun kaybolmasının ardından emniyet ve savcılığa kayıp ihbarında bulunduklarını belirtti.

mardin-1.jpg

Davut Gültekin, “Tahliye olduğu gün sabah Kızıltepe’de taziyedeydik. Akşam eve geldik, oğlumun tahliye edildiğini öğrendik. Ama eve dönmedi. 11 gündür kayıp, hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Artık hayatından endişe ediyoruz. Sağ mı, ölü mü bilmek istiyoruz. Tek isteğimiz, bir an önce bulunması” diye konuştu.

Emniyet ekiplerinin, Nurullah Gültekin’in bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

