Mardin’de iki grup arasında kavga: 3 kişi yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taş, sopa ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OLAY HIZLA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın hızla büyümesi üzerine olay hızla taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 3 kişi yaralanırken, ilk müdahalesi yapılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.