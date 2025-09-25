Kırıkkale’de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Kırıkkale’de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Yayınlanma:
Kırıkkale’de husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, kaçan 2 şüpheli ise kısa süren takip sonucu yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Yuva Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan R.Ü. (19) ile aralarında husumet olduğu iddia edilen A.Ş. ve A.Y., tartışmaya başladı.

Muğla’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yakalanan 6 kişi tutuklandıMuğla’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yakalanan 6 kişi tutuklandı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., üzerinde bulunan silahla, R.Ü.’ye ateş etti. R.Ü. bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanırken, şüpheliler A.Ş. ve A.Y. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheliler ise yaklaşık yarım saat süren takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Türkiye
Mardin’de iki grup arasında kavga: 3 kişi yaralandı
Mardin’de iki grup arasında kavga: 3 kişi yaralandı
Sivas’ta uçurum faciası! Araç 100 metreden yuvarlandı, kurtulan olmadı
Sivas’ta uçurum faciası! Araç 100 metreden yuvarlandı, kurtulan olmadı
Barışmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradılar: Anne ile 2 oğlu öldü
Barışmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğradılar: Anne ile 2 oğlu öldü