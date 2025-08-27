Mardin'de halk otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel halk otobüsü ile TIR’ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüsteki yolcular yaralandı.

Kazada Abdülkadir Talas (65), Mehmet S. (40), Murat D. (50), Cihan A. (25), Habat M. (42), Emine U. (48), İbrahim T. (40), Sara C. (28), Şeyhmus A. (52) ve Mervan Ç. (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Abdülkadir Talas, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

