Mardin'de aynı gün 3 kadın ölü bulunmuştu: Ayrıntılar ortaya çıktı

Mardin Artuklu'da önceki gün Saraçoğlu Mahallesi'nde yaşayan Leyla Işıktaş (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları, polise başvurdu.

Eve giren ekipler, iki kardeşi hareketsiz halde buldu. Ekiplerin ilk incelemesinde iki kardeşin yaklaşık 10 gün önce hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

Kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kardeşlerinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından bu kez yine ilçeye bağlı Yalım Mahallesi'nde oturan Cemile Arslanhan (60), evinde ölü bulundu.

Kanser hastası olan Arslanhan'ın kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk bulgulara göre, olayların birbiriyle bağlantılı olmadığı tespit edildi. 3 kadının vücudunda darp veya kesici alet izine de rastlanmadı.

"AYNI GÜN 2 KİŞİ ÖLÜR MÜ?"

Leyla ve Muatter Işıktaş'ın ölü bulunduğu evin kapısı zincir vurularak kilitlenirken, komşuları Gazali Ece (60), "Bir şeyleri yoktu, zavallıydılar, sessizdiler. Gidip kendilerine yiyecek, içecek alıyorlardı. Pazara ve dükkana gidiyorlardı. Burada karşılaşıyorduk, konuşuyorduk. Olayı duyduğumda çok üzüldüm" dedi. 2 kişinin aynı anda ölmesini sorgulayan Ece, "Biz Mersin'e gitmiştik. 3 gün orada kaldık, 15-20 gündür onları görmemiştik. 15-20 gün önce ölmüş olabilirler" ifadelerini kullandı.