Mardin'de 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 4 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ÖMÜRLÜ MAHALLESİ'NDE TRAFİK DURDU

Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ömürlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolü kaybedilen araçların birbirine çarpması sonucu adeta can pazarı yaşandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Emine K. (52), Nurşah D. (31), Adem D. (46) ve Kübra K. (31) yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı. (DHA)