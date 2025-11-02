Maratonu tamamlayan Özgür Özel'in ilk sözleri İmamoğlu oldu: Ev sahibi hücreden burayı izliyor

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda son bulacak olan koşunun ilk kazananı ise erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo oldu.

KOŞUYA ÖZGÜR ÖZEL VE ÇOK SAYIDA PARTİLİ DE KATILDI

Bu yıl 126 ülkeden 41 bini aşkın katılımcının kayıt yaptırdığı maratona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve çok sayıda partili de katıldı.

Özgür Özel, İstanbul Maratonu'nda 15 kilometreyi 1 saat 34 dakikada tamamladı.

47. İstanbul Maratonu'nun ilk kazananı belli oldu

"MARATONUN EV SAHİBİ 12 METREKARELİK BİR HÜCREDE BURAYI İZLİYOR"

CHP lideri Özgür Özel, maraton koşusunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Yüreğimiz çok buruk" diye Özgür Özel, Avrasya Maratonu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maratonu olduğunu belirterek, "Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton. Ve bu maratonun ev sahibi 12 metrekarelik bir hücrede burayı izliyor" diye konuştu.

İmamoğlu: Biliyorum karanlık sonsuza kadar sürmez

"'MAYOR OF ISTANBUL NEREDE?' DİYE SORUYORLAR"

Özgür Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün dünyadan koşucular geldi buraya. Elit atletler geldi rekor kırmak için. Koşarken gördünüz, kolumuza giriyorlar, 'Mayor of Istanbul nerede?' diye soruyorlar hepsi. Biz de maalesef 'hapiste ama çıkacak' diyoruz. Onun yerine hep birlikte koşuyoruz, diyoruz.

Onun dışında tüm Türkiye'den, tüm dünyadan İstanbul'a gelenler gelenler ve İstanbul'un bütün renkleri birlikte koştuk. Spor bu anlamda çok önemli. Hem Büyükşehir Belediye Başkanvekilimize, Genel Sekreterimize, bütün ekibe ilgi gösteren tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Bir kentin ne kadar dünya kenti olduğu meydanlarından belli olur, maratonlarından belli olur, orada yapılan uluslararası organizasyondan, verilen konserlerden belli olur.

"İSTANBUL MARKALAŞIYOR AMA TÜRKİYE TERSİNE BİR YOLDA GİDİYOR"

2019'dan bu yana bunlarda ne kadar çok İstanbul markalaşıyor diye bakarsanız, İstanbul doğru ve iyi bir yolda gidiyor. Ama maalesef Türkiye tersine bir yolda gidiyor. O İstanbul'u doğru yola sokanlar, inşallah ilk fırsatta, ilk sandıkta Türkiye'nin de yönetimini alacak, onu da doğru bir yöne doğru götüreceğiz."