Manzara izlerken yakalandılar: 10 bin lira ceza ödediler

Bursa’da polis ekipleri, Uludağ’ın eteklerinde bulunan Zeyniler Mahallesi yolunda trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere karşı denetim gerçekleştirdi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Teleferik Polis Merkezi Amirliği ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uygulamada, araçlarını manzara seyretmek amacıyla yol kenarına usulsüz park eden sürücüler dronla tespit edildi.

10 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI!

Uygulamada 65 araç tek tek kontrol edildi, sürücü ve yolcuların da güvenlik taramaları yapıldı. Polis ekipleri toplamda 150 kişinin UYAP sorgusunu gerçekleştirdi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ise toplam 10 bin TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, Uludağ yolu başta olmak üzere trafiğin yoğun ve riskli olduğu bölgelerde benzer denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.