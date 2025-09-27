Manzara izlerken yakalandılar: 10 bin lira ceza ödediler

Yayınlanma:
Bursa’da polis ekipleri, Uludağ eteklerindeki Zeyniler Mahallesi yolunda manzara izlemek için araçlarını hatalı park eden sürücülere yönelik dron destekli denetim yaptı. Kontrol edilen 65 araçtan kural ihlali yapanlara toplam 10 bin TL ceza kesildi.

Bursa’da polis ekipleri, Uludağ’ın eteklerinde bulunan Zeyniler Mahallesi yolunda trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere karşı denetim gerçekleştirdi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Teleferik Polis Merkezi Amirliği ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uygulamada, araçlarını manzara seyretmek amacıyla yol kenarına usulsüz park eden sürücüler dronla tespit edildi.

manzara11.jpg

10 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI!

Uygulamada 65 araç tek tek kontrol edildi, sürücü ve yolcuların da güvenlik taramaları yapıldı. Polis ekipleri toplamda 150 kişinin UYAP sorgusunu gerçekleştirdi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ise toplam 10 bin TL idari para cezası uygulandı.

manzara1.jpg

Emniyet yetkilileri, Uludağ yolu başta olmak üzere trafiğin yoğun ve riskli olduğu bölgelerde benzer denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

