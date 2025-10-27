Mansur Yavaş'tan İmamoğlu kararına 'trajikomik' tepkisi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "casusluk" soruşturması ve tutuklama kararına sert tepki gösterdi. Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir belediye başkanına 'siyasal casusluk' gibi trajikomik bir suçlama yöneltmek; adalet kavramını, devlet ciddiyetini ve hukuk devleti ilkesini yerle bir etmektir" ifadelerini kullandı.

'MİLYONLARIN İRADESİNE SALDIRI'

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu iddia ve verilen tutuklama kararı mantıkla, hukukla bağdaşmıyor. Ekrem başkanımızı böyle bir iddiayla hedef almak; bir kişiye değil, milyonların oyuna, iradesine de yönelmiş bir saldırıdır. Biz inanıyoruz; adalet bir gün mutlaka yerini bulacaktır."

ADALETİN YAKINDA YENİDEN GÜVEN KAZANACAĞINA İNANIYORUZ

Ankara Belediye Başkanı, hukukun siyasete alet edilmesine sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, "Adaletin yeniden güven kazanacağı, hukukun tekrar saygı duyulan bir değer haline geleceği günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz" mesajını verdi.