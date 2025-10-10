Mansur Yavaş'tan Gar Katliamı açıklaması

Mansur Yavaş'tan Gar Katliamı açıklaması
Yayınlanma:
104 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Gar Katliamı'nın yıl dönümünde Mansur Yavaş!'tan açıklama geldi.

Ankara’da 10 Ekim 2015’te barış ve demokrasi mitingine IŞİD canlı bomba saldırısı düzenlemiş 104 kişi yaşamını yitirmişti.

Katliamın yıl dönümü olan bugün, yaşandığı yerde ve saatinde, 10:04'te yapılan saygı duruşunun ardından katliamda hayatını kaybeden vatandaşların ismi okundu.

mansur-yavastan-gar-katliami-aciklamasi-4.jpg

10 Ekim Barış Derneği Başkanı avukatı Mehtap Sakinci, "10 yıldır adalet dedik. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki kararlar sinir uçlarımıza dokunuyor. Suçla bağlantısı olan herkes gün yüzüne çıkacak ve herkes hesap verecek" dedi.

mansur-yavastan-gar-katliami-aciklamasi-2.jpg

10 Ekim Gar Katliamının üzerinden 10 yıl geçti: Hayatını kaybeden yurttaşlar için adalet çağrısı!10 Ekim Gar Katliamının üzerinden 10 yıl geçti: Hayatını kaybeden yurttaşlar için adalet çağrısı!

MANSUR YAVAŞ'TAN GAR KATLİAMI AÇIKLAMASI

Ankara Gar Katliamı olarak akıllara kazınan saldırının yıl dönümünde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terörün her zaman karşısında olduklarını vurgulayan Mansur Yavaş, "10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nda gerçekleştirilen hain terör saldırısında kaybettiğimiz yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Türkiye
Polis silahlı saldırganları yakaladı: Mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı
Polis silahlı saldırganları yakaladı: Mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı
KPSS sonuçları açıklandı: Bir soru iptal edildi
KPSS sonuçları açıklandı: Bir soru iptal edildi
Buğra Gökce Halk TV’ye konuştu: Umutlarımızı da yüreğimizden çalamazlar ya
Buğra Gökce Halk TV’ye konuştu: Umutlarımızı da yüreğimizden çalamazlar ya