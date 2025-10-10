Mansur Yavaş'tan Gar Katliamı açıklaması

Ankara’da 10 Ekim 2015’te barış ve demokrasi mitingine IŞİD canlı bomba saldırısı düzenlemiş 104 kişi yaşamını yitirmişti.

Katliamın yıl dönümü olan bugün, yaşandığı yerde ve saatinde, 10:04'te yapılan saygı duruşunun ardından katliamda hayatını kaybeden vatandaşların ismi okundu.

10 Ekim Barış Derneği Başkanı avukatı Mehtap Sakinci, "10 yıldır adalet dedik. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki kararlar sinir uçlarımıza dokunuyor. Suçla bağlantısı olan herkes gün yüzüne çıkacak ve herkes hesap verecek" dedi.

10 Ekim Gar Katliamının üzerinden 10 yıl geçti: Hayatını kaybeden yurttaşlar için adalet çağrısı!

MANSUR YAVAŞ'TAN GAR KATLİAMI AÇIKLAMASI

Ankara Gar Katliamı olarak akıllara kazınan saldırının yıl dönümünde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terörün her zaman karşısında olduklarını vurgulayan Mansur Yavaş, "10 Ekim 2015’te Ankara Garı’nda gerçekleştirilen hain terör saldırısında kaybettiğimiz yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.