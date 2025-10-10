10 Ekim Gar Katliamının üzerinden 10 yıl geçti: Hayatını kaybeden yurttaşlar için adalet çağrısı!

Ankara’da 10 Ekim 2015’te barış ve demokrasi mitingine yönelik terör örgütü IŞİD’in düzenlediği canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren yurttaşlar için anma töreni düzenlendi.

Yürüyüşte, '10 Ekim'i unutma, unutturma', 'Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek' ve 'Faşizme ölüm, halka hürriyet' sloganları atıldı.

Katliamın yaşandığı yerde saat 10:04'te yapılan saygı duruşunun ardından katliamda hayatını kaybeden yurttaşların ismi okundu.

10 Ekim Katliamı soruşturmasında bir kez daha izin çıkmadı

Saygı duruşunun ardından basın açıklamasını 10 Ekim Barış Derneği Başkanı avukatı Mehtap Sakinci okudu. Sakinci, Adalet taleplerini yineledi.

Açıklamada, "Bu ülkede barış, bu uğurda yaşamını yitiren 104 insan ve nicelerine adalet gelmediği sürece, barış tesis edilmiş olmayacaktır. 10 Ekim Barış Derneği olarak 10'uncu yılında başta adalet talebimiz olmak üzere, katliamları unutmayacağız. 10 yıldır adalet dedik. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki kararlar sinir uçlarımıza dokunuyor. Suçla bağlantısı olan herkes gün yüzüne çıkacak ve herkes hesap verecek. Hukuka aykırı kararlara rağmen adalet istiyoruz. Bu ülkenin 104 insanının hayatını saymayan, bizi tümden yok etmeye çalışan bu sisteme de gitmediğimizi yeniden hatırlatıyoruz" denildi.

"BARIŞI HEDEF ALDILAR"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da burada bir konuşma yaptı. Çerkezoğlu, "Tam 10 yıl önce bu saatlerde bu meydanlar toplandık, barış, demokrasi için toplandık. O gün o meydanda bizlerin sesi, soluğu, nefesi kesilmek istendi. O meydanda bu ülkenin aydınlık geleceği, umutları söndürülmek istendi: O gün bizi o meydanda vuranlar barışı hedef aldılar. 10 yıldır hakikat mücadelesi veriyoruz, adalet mücadelesi veriyoruz. Bu katliamların hesabı sorulmadıkça çok daha karanlık dönemlerin önü açılır" açıklamasında bulundu.

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, "Kamu vicdanına sesleniyoruz. Devletin bu katliamda sorumluluğu olmayabilir mi? Peki biz bu ülkenin sokaklarında güvende miyiz? Bugün de barış örülmeye çalışılıyor. Sınırın diğer tarafında katliamı reva gören anlayış buradan bu barışı nasıl oluşturacak" dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Bizler yaralı arkadaşlarımıza yardımeteye çalışırken biber gazı sıkanlar, tomalarla saldıranları asla unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Kamu görevlilerini de mahkemeye çıkartmayanları da unutmayacağız" açıklamasında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Dr. Pınar Saip, konuşmasında, "Ülkemizde çok zor günler geçiyoruz, bir yanıyla da umutluyuz çünkü hala direniyoruz. Bir seçim kaybettikten sonra başımıza gelenleri biliyoruz. Biz biliyoruyz bu bombaların sonunda seçimi kazandılar ancak biz farkındayız sorumluların onlar kaybetti" ifadelerini kullandı.

YÜRÜYÜŞE POLİS ENGELİ

???? 'Adalet Yürüyüşü'ne izin vermeyen polis kitlenin önüne barikat kurdu



???? Kitle ile polis arasında arbede yaşandı https://t.co/iw2PiBtbJV pic.twitter.com/0Q45JM6qJJ — Halk TV (@halktvcomtr) October 10, 2025

Gar önündeki anmanın ardından kitle, Ankara Adliye’sine doğru 'Adalet Yürüyüşü' gerçekleştiriyor. Yürüyüşe izin vermeyen polis kitlenin önüne barikat kurdu. Kitle ile polis arasında arbede yaşandı. Barikat önünde basın açıklaması yapıldığı ifade edildi.