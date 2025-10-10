10 Ekim Gar Katliamının üzerinden 10 yıl geçti: Hayatını kaybeden yurttaşlar için adalet çağrısı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Ankara’da 10 Ekim 2015’te barış ve demokrasi mitingine yönelik IŞİD’in düzenlediği canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren yurttaşlar için anma töreni düzenlendi. Törende 10 yıldır adalet arandığı vurgulandı. Törenin ardından Ankara Adliye’sine yürümek isteyen kitleye polis engel oldu. Kalabalık ve polis arasında arbede yaşandı.

Ankara’da 10 Ekim 2015’te barış ve demokrasi mitingine yönelik terör örgütü IŞİD’in düzenlediği canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren yurttaşlar için anma töreni düzenlendi.

Yürüyüşte, '10 Ekim'i unutma, unutturma', 'Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek' ve 'Faşizme ölüm, halka hürriyet' sloganları atıldı.

Katliamın yaşandığı yerde saat 10:04'te yapılan saygı duruşunun ardından katliamda hayatını kaybeden yurttaşların ismi okundu.

10 Ekim Katliamı soruşturmasında bir kez daha izin çıkmadı10 Ekim Katliamı soruşturmasında bir kez daha izin çıkmadı

Saygı duruşunun ardından basın açıklamasını 10 Ekim Barış Derneği Başkanı avukatı Mehtap Sakinci okudu. Sakinci, Adalet taleplerini yineledi.

Açıklamada, "Bu ülkede barış, bu uğurda yaşamını yitiren 104 insan ve nicelerine adalet gelmediği sürece, barış tesis edilmiş olmayacaktır. 10 Ekim Barış Derneği olarak 10'uncu yılında başta adalet talebimiz olmak üzere, katliamları unutmayacağız. 10 yıldır adalet dedik. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki kararlar sinir uçlarımıza dokunuyor. Suçla bağlantısı olan herkes gün yüzüne çıkacak ve herkes hesap verecek. Hukuka aykırı kararlara rağmen adalet istiyoruz. Bu ülkenin 104 insanının hayatını saymayan, bizi tümden yok etmeye çalışan bu sisteme de gitmediğimizi yeniden hatırlatıyoruz" denildi.

"BARIŞI HEDEF ALDILAR"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da burada bir konuşma yaptı. Çerkezoğlu, "Tam 10 yıl önce bu saatlerde bu meydanlar toplandık, barış, demokrasi için toplandık. O gün o meydanda bizlerin sesi, soluğu, nefesi kesilmek istendi. O meydanda bu ülkenin aydınlık geleceği, umutları söndürülmek istendi: O gün bizi o meydanda vuranlar barışı hedef aldılar. 10 yıldır hakikat mücadelesi veriyoruz, adalet mücadelesi veriyoruz. Bu katliamların hesabı sorulmadıkça çok daha karanlık dönemlerin önü açılır" açıklamasında bulundu.

ankara-gar-katliami.png

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, "Kamu vicdanına sesleniyoruz. Devletin bu katliamda sorumluluğu olmayabilir mi? Peki biz bu ülkenin sokaklarında güvende miyiz? Bugün de barış örülmeye çalışılıyor. Sınırın diğer tarafında katliamı reva gören anlayış buradan bu barışı nasıl oluşturacak" dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Bizler yaralı arkadaşlarımıza yardımeteye çalışırken biber gazı sıkanlar, tomalarla saldıranları asla unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Kamu görevlilerini de mahkemeye çıkartmayanları da unutmayacağız" açıklamasında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Dr. Pınar Saip, konuşmasında, "Ülkemizde çok zor günler geçiyoruz, bir yanıyla da umutluyuz çünkü hala direniyoruz. Bir seçim kaybettikten sonra başımıza gelenleri biliyoruz. Biz biliyoruyz bu bombaların sonunda seçimi kazandılar ancak biz farkındayız sorumluların onlar kaybetti" ifadelerini kullandı.

10-ekim-001.jpeg

YÜRÜYÜŞE POLİS ENGELİ

Gar önündeki anmanın ardından kitle, Ankara Adliye’sine doğru 'Adalet Yürüyüşü' gerçekleştiriyor. Yürüyüşe izin vermeyen polis kitlenin önüne barikat kurdu. Kitle ile polis arasında arbede yaşandı. Barikat önünde basın açıklaması yapıldığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Türkiye
KPSS sonuçları açıklandı: Bir soru iptal edildi
KPSS sonuçları açıklandı: Bir soru iptal edildi
Buğra Gökce Halk TV’ye konuştu: Umutlarımızı da yüreğimizden çalamazlar ya
Buğra Gökce Halk TV’ye konuştu: Umutlarımızı da yüreğimizden çalamazlar ya
5'nci kattan düşen işçi feci şekilde can verdi
5'nci kattan düşen işçi feci şekilde can verdi