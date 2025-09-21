Mansur Yavaş: İnşallah bütünlüğe vesile olur

CHP'de delegelerin talebi ile yapılan 22'inci Olağanüstü Kurultay'da ABB Başkanı Mansur Yavaş da oy kullandı. Sabah saatlerinde Ankara'da olağanüstü Kurultay'ın yapılacağı salona geldiğinde yaptığı ilk açıklamada, "Şu aşamada bizim üzerinde durduğumuz şey partinin birliği ve bütünlüğüdür. Yargı eliyle olsun, başka saiklerle olsun partinin bölünmesine yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız. Bugün olağanüstü bir kurultay yapılıyor. Güzel bir cevap olacak burada" demişti.

"İNŞALLAH BÜTÜNLÜĞE VESİLE OLUR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık seçimi için oy kullandı.

Yavaş, oy kullandıktan sonra “Hayırlı olsun. Zaten tek aday olduğu için kolay oldu. İnşallah partinin birliğine, bütünlüğüne vesile olur ” dedi.