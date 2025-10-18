Mansur Yavaş İl Kongresi'nde çok sert çıkıştı: Gökçek ailesi mahkum edilmedikçe kimse adaletten bahsedemez

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP 39. Ankara Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada CHP'li belediyelere ilişkin başlatılan soruşturma kararlarını eleştirdi, eski ABB Başkanı Melih Gökçek hakkındaki 97 şikayette ifadesinin dahi alınmadığını hatırlattı.

"Bu adalette çifte standart değil mi?" diye soran Mansur Yavaş, CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP'li belediyelere başlatılan operasyonların "sabıkalı, ihale mafyasının başı olarak adlandırılan isimler" tarafından yapılan şikayetlerle başlatıldığına dikkat çeken Mansur Yavaş, sürecin usulen de yanlış yürütüldüğünü vurguladı.

Suç örgütlerinin ifadesiyle hayatı boyunca karakola gitmemiş insanların nasıl tutuklandığını soran Yavaş, şunları söyledi:

CHP’li belediyelerin, Türkiye çapında yapılan anketlerdeki oy oran ortalamasının yüzde 58 olduğunu bütün Türkiye gördü. İstanbul’dan başlayan ve birçok belediye başkanımızın tutuklanmasına yol açan operasyonlar başladı.

Başta ben olmak üzere bizlerin dokunulmazlığı yok. Şikayet ediliriz, mülkiye müfettişi gelir, inceler, hakkımızda ya soruşturma kararı verir ya da soruşturmaya yer olmadığı kararı verir.

Ama o şikayetler savcılığa verilir verilmez. Savcılığa bir dilekçe verildiği zaman paldır küldür belediye başkanlarımız gözaltına alınıyor ve soruşturuluyor.

Bunlar yapılırken şikayetçiler kim? Sabıkalı, ihale mafyasının başı olarak adlandırılan isimler. Bugün şikayetçi ve muhbir konumundalar. Bunların sözüne nasıl siz itibar ediyorsunuz? Hayatı boyunca karakola gitmemiş insanları, o suç örgütlerinin ifadesiyle nasıl tutukluyorsunuz?

Birçok yolsuzluk iddiaları var. Siz daha bunların hiçbirisini kalkıp gözaltına almadınız, ifadelerini almadınız, hiçbirini tutuklamadınız. Örneğin, ABB olarak 97 tane suç duyurusunda bulunduk, bunların 15 tanesinde eski bürokratlardan yargılananlar var.