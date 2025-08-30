Manisa'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 42 yaşındaki Yeter Beyazduman hayatını kaybetti, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. Kula’dan Salihli yönüne giden Samet T. (24) yönetimindeki 51 AAZ 172 plakalı kamyon ile Abdülbaki Ö. (47) idaresindeki 35 AY 1318 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, hafif ticari araçta bulunan Yeter Beyazduman, Z.Ç. (39), G.N.B. (22), B.D. (26), D.K. (18), B.K. (22), M.C. (23), M.K. (18) ve İ.K. (32) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Yeter Beyazduman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altındaki yaralılardan B.D. ve M.C.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 sürücü gözaltına alındı.