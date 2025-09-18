Manisa’da acı olay: Toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti
Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaylada su biriktirmek amacıyla yapılan havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Yaşanan felakette 2 kişi hayatını kaybetti.
Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası’nda bugün öğle saatlerinde havuz kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. 2 kişi göçük altında kalırken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİNİN CENAZELERİNE ULAŞILDI!
Ekiplerin çalışmaları sonucunda toprak altında kalan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaşanan acı olay, mahallede büyük bir üzüntüye yol açarken jandarma ekiplerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.
