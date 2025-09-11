Beyoğlu'nda inşaatta toprak kayması!

Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu Sokak’ta bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Olay sırasında inşaatta çalışan işçilerden biri, kayan toprak altında kaldı.

Durumu gören diğer işçiler ve vatandaşlar, hızla müdahale ederek işçiyi toprak altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edilerek Beyoğlu’ndaki hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.