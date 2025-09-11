Beyoğlu'nda inşaatta toprak kayması!

Yayınlanma:
Beyoğlu'nda bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı. Toprak altında kalan işçi, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu Sokak’ta bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Olay sırasında inşaatta çalışan işçilerden biri, kayan toprak altında kaldı.

Durumu gören diğer işçiler ve vatandaşlar, hızla müdahale ederek işçiyi toprak altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edilerek Beyoğlu’ndaki hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
İYİ Parti kongre süreci başladı
İYİ Parti kongre süreci başladı
Hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi
Hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi
Gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen adliyeye sevk edildi