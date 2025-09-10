Maliyet hesabı Hatay'ı tehdit ediyor!

Maliyet hesabı Hatay'ı tehdit ediyor!
Yayınlanma:
Hatay Atik Yaylası'nda açılan taş ocağı, bölge halkının sağlığını, tarla ve bahçesini tehdit ediyor. Birçok yetkiliye başvurmaların rağmen sonuç alamayan mahalleliler, konuyu yargıya taşıdı.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecinin hızlandığı Hatay’da, taş ve beton ihtiyacını karşılamak için açılan yeni ocaklar tartışma konusu oldu. Belen ilçesi Atik Yaylası civarında kurulan taş ocağı, yerleşim yerlerinin ve tarım alanlarının hemen yanında bulunması nedeniyle bölge halkının tepkisine yol açtı. Defalarca yetkililere başvuran mahalle sakinleri, sonuç alamayınca Hatay İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

"YAŞAMIN HESABI OLMAZ"

Mahkeme önünde açıklama yapan mahalleli Köksal Terzi, Halilbey Mahallesi ve Atik Yaylası’nın depremden sonra sağlam zemini nedeniyle depremzedeler için güvenli bir alan olduğunu hatırlattı. Terzi, “Yeni açılan taş ocağı bu bölgeyi yaşanmaz hale getirdi. İnsanların yaşamı maliyetle kıyaslanamaz” dedi.

"Bu ocaktan çıkan tozlar rüzgarla birlikte evimize, yatak odamıza, mutfağımıza kadar geliyor" diyen Terzi, bahçelerindeki meyve ağaçlarının kuruduğunu ve meyve veremediğini diye konuştu.

YETKİLİLERDEN MALİYET HESABI

Terzi, yetkililere seslenerek defalarca dilekçe verdiklerini, yerel yöneticilerle görüştüklerini ancak kendilerine sadece "Bu evler yapılıyor ve taşa ihtiyaç var" yanıtının verildiğini aktardı ve taş ocağının 3-4 kilometre ötesinde yerleşim ve orman alanı olmayan, çok daha fazla taş rezervi bulunan bölgeler olduğunu söylemelerine karşın, yöneticilerin "Oraya gidersek maliyetimiz yükselir" cevabıyla karşılaştıklarını belirtti.

YAYLALAR YOK OLACAK

Köksal Terzi, davanın başarıyla sonuçlanmasını, taş ocağının kapatılmasını umut ettiklerini dile getirerek, aksi halde Hatay'ın en güzel yaylalarından ikisinin yok olacağını ifade etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

