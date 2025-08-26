Malazgirt töreninde görevli polislere çiğ et verilmiş: Hastaneye kaldırıldılar

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dağıtılan kumanyalar nedeniyle 34 polisin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Video paylaşan Bakan, şunları ifade etti:

"Muş’ta Malazgirt Zaferi törenlerinde dağıtılan kumanyadan 34 polis kardeşimiz hastanelik oldu.

Sebep: denetimsizlik, ihmal, yönetim zaafı.

Bu ilk değil! Polis kumanyalarıyla ilgili defalarca uyardık.

Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk almıyor, ders çıkarmıyor.

Boşuna demiyoruz polis sahipsiz, kimsesiz diye.

Polisine sağlıklı yemek veremeyen bir yönetim, ülkenin güvenliğini nasıl sağlayacak?"

ETLER ÇİĞ MİYDİ?

İddialara göre. polislere dağıtılan kumanyada bulunan etler tam pişmemişti.

Olayın ardından Türk Polisi Dayanışma Platformu, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı. Bu meselede sorumluluğu olan her kim varsa bir an önce hesap vermesi gerektiğini vurgulayan polisler, meslektaşları için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Geçtiğimiz haziran ayında, polis memurları özlük hakları, çalışma saatleri ve fazla mesai taleplerine dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.

Eski adıyla Twitter olan X’te açılan etiket kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşirken, polisler çalışma koşullarının iyileştirilmesi için somut adımlar beklediklerini ifade etmişti.