Malazgirt töreninde görevli polislere çiğ et verilmiş: Hastaneye kaldırıldılar

Malazgirt töreninde görevli polislere çiğ et verilmiş: Hastaneye kaldırıldılar
Yayınlanma:
Malazgirt anmaları töreninde görevli 34 polis hastanelik oldu. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı, ihmal var dedi...

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dağıtılan kumanyalar nedeniyle 34 polisin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Video paylaşan Bakan, şunları ifade etti:

"Muş’ta Malazgirt Zaferi törenlerinde dağıtılan kumanyadan 34 polis kardeşimiz hastanelik oldu.

Sebep: denetimsizlik, ihmal, yönetim zaafı.

Bu ilk değil! Polis kumanyalarıyla ilgili defalarca uyardık.

Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk almıyor, ders çıkarmıyor.

Boşuna demiyoruz polis sahipsiz, kimsesiz diye.

Polisine sağlıklı yemek veremeyen bir yönetim, ülkenin güvenliğini nasıl sağlayacak?"

muratbakan.jpg

ETLER ÇİĞ MİYDİ?

İddialara göre. polislere dağıtılan kumanyada bulunan etler tam pişmemişti.

Olayın ardından Türk Polisi Dayanışma Platformu, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı. Bu meselede sorumluluğu olan her kim varsa bir an önce hesap vermesi gerektiğini vurgulayan polisler, meslektaşları için geçmiş olsun dileklerini iletti.

polis.jpg

Geçtiğimiz haziran ayında, polis memurları özlük hakları, çalışma saatleri ve fazla mesai taleplerine dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı.

Eski adıyla Twitter olan X’te açılan etiket kısa sürede gündemin ilk sırasına yerleşirken, polisler çalışma koşullarının iyileştirilmesi için somut adımlar beklediklerini ifade etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı