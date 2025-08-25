Malatya'da TOKİ inşaatında iş cinayeti!

Malatya Yeşilyurt'ta TOKİ 2. etap şantiye alanında meydana gelen iş kazasında 24 yaşındaki iş makinesi operatörü Murat Ateş yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde devam eden şantiye alanında Ateş’in kullandığı iş makinesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ateş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ancak Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ateş’in cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.