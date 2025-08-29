Malatya'da deprem konutları tartışması: Ev değil felaket inşa ediliyor

Malatya Doğanşehir’de rezerv alan ilan edilen bölgede inşa edilen deprem konutlarının tarım arazisine, dere yatağına ve heyelan riski taşıyan zemine yapıldığı bilirkişi raporuyla ortaya çıktı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi’nde yapımı süren deprem konutları, köylülerin açtığı dava sonrası hazırlanan bilirkişi raporuyla tartışma konusu oldu. Raporda, konutların tarım arazisi niteliği taşıyan, dere yatağı üzerinde bulunan ve heyelan riski barındıran bir bölgeye yapıldığı belirtildi. Ayrıca zeminde sıvılaşma bulunduğu, yeraltı suyunun 1,5 metre derinlikte olduğu ve bu nedenle yapılaşmaya uygun olmadığı tespit edildi.

Bilirkişi raporunda, alanın 2. sınıf tarım arazisi olduğu, bölgede tütün ve fasulye üretiminin yapıldığı ve arazinin sel ile taşkınlardan etkilendiği vurgulandı. Çevre Düzeni Planı’na aykırı şekilde yapılaşmaya açılan bu bölgede, şehircilik ve imar ilkelerinin ihlal edildiği kaydedildi. Alternatif olarak köy yerleşim alanının kuzeyindeki bölgelerin daha uygun olabileceği de raporda yer aldı.

malatya.jpg

'ŞEHİRCİLİK VE İMAR AÇISINDAN DA SORUNLU'

Bilirkişi raporunda, Çevre Düzeni Planı’na göre dava konusu alanın "tarım arazisi" olarak tanımlandığı, planlama ilkelerine ve ilgili mevzuata aykırı şekilde yapılaşmaya açıldığı ifade edildi. Ayrıca, alternatif olarak köy yerleşik alanının kuzeyinde bulunan bölgelerin yerleşime daha uygun olabileceği, bu alanların zemin ve depremsellik açısından yeniden incelenmesi gerektiği kaydedildi

'ISLAH PROJESİ YETERSİZ KALABİLİR'

Her ne kadar DSİ tarafından dere ıslah projesi onaylanmış olsa da raporda, küresel iklim değişikliği ekseninde son yıllarda meydana gelen ekstrem olayların sıklığının arttığı da göz önüne alınarak yağış ve sel riskleri karşısında bu çalışmaların yetersiz kalabileceği vurgulandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

