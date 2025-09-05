Malatya’da dehşet! Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Malatya’nın Pütürge ilçesinde bulunan Taşbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında anlaşmazlık olduğu ifade edilen Murat Mengitemur ile Mehmet Ece tartışmaya başladı. Tratışma kısa süre içinde büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Ece, Murat Mengitemur'u bıçakla yaraladı.

Hakkari’de korku dolu anlar! Minibüse taşlı sopalı saldırı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Mengitemur, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Mengitemur, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mengitemur’un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Mehmet Ece ise, polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Cinayete ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Otobüsün önünü kesip şoförü bıçakla yaraladılar! Dehşet görüntüleri kamerada